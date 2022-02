Hotel Artmadams se opone a la protección del edificio porque "poco o nada queda" del proyecto de Guillem Forteza

Asegura que la ficha del catálogo "es errónea" y que las fotografías "no se corresponden al estado actual del edificio"

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La propiedad del Hotel Artmadams ha presentado alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma oponiéndose a la protección del edificio en el número 34 de la calle Marqués de la Cenia, donde se ubica el establecimiento, argumentando que "poco o nada queda" del proyecto de Guillem Forteza.

En un comunicado, la propiedad asegura que la ficha del catálogo de elementos protegidos "es errónea" y que las fotografías "no se corresponden al estado actual del edificio".

Así, sostiene que las alteraciones que se han ido ejecutando en el inmueble hacen "que el edificio no conserve prácticamente nada del proyecto de reforma que en 1940 elaboró el arquitecto Guillem Forteza y que, según la ficha, es lo que le haría acreedor de protección".

La propiedad del hotel acompaña estas alegaciones de un informe pericial elaborado por un arquitecto, que corrobora la "masiva reestructuración" de la distribución del edificio, su aumento de volumen --que se ha triplicado añadiendo dos plantas más--, el cambio de uso --de hospitalario a residencial público--, y las modificaciones y añadidos en las fachadas; todo ello "siempre de acuerdo con las licencias solicitadas y concedidas por el Ayuntamiento de Palma".

De este modo, la propiedad del Hotel Artmadams concluye que "no cabe proteger lo que ya no existe", y reclama suprimir la ficha del catálogo de elementos protegidos. De no aceptarse esa petición, plantea que el Ayuntamiento concrete qué extremos o detalles del edificio deben ser protegidos como propios de la obra de Forteza.

El Hotel son Artmadams, de cuatro estrellas, luce actualmente en su fachada una obra mural de José Luis Mesas. Según ha indicado la propiedad, en la ficha del catálogo incluida en el vigente PGOU aparecen fotografías "claramente anticuadas y desfasadas". En ellas se puede observar que son previas al mural y a las ampliaciones y balcones realizados en el edificio.