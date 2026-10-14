Hoteles de Palma dan ayudas directas a trabajadores para el alquiler y habilitan espacios para alojar a las plantillas

La crisis de la vivienda de Baleares dificulta que los hoteles encuentren personal en temporada alta - EUROPA PRESS

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hoteles de Palma han ofrecido ayudas directas para el alquiler a los trabajadores y han habilitado espacios para alojar a las plantillas debido a la dificultad de encontrar vivienda en Baleares en los meses de temporada alta.

El presidente de la asociación Hotelera de Palma, Francisco Serrano, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa para hacer balance de la temporada que la falta de vivienda se ha convertido en un problema que afecta tanto a residentes de Baleares como a los trabajadores de múltiples sectores, lo que dificulta la captación de personal.

Si bien ha valorado la temporada como "positiva", con un 89% de ocupación hotelera, Serrano ha reclamado la necesidad de tomar "decisiones valientes" ante el escenario de acceso a la vivienda.

En este sentido, ha detallado que cada establecimiento ha buscado sus propias fórmulas paliativas, con hoteles que han habilitado espacios para alojar a sus plantillas y otros que otorgan ayudas directas para el alquiler.

La ventaja competitiva de Palma, ha añadido Serrano, está en los hoteles que abren todo el año y ofrecen un empleo "estable y con poca rotación". No obstante, ha advertido que las mayores dificultades operativas surgen en los refuerzos temporales y las sustituciones por bajas.

En este sentido, la gerente de la asociación, Mercè Peñaranda, ha revelado que los datos de la patronal reflejan picos de absentismo laboral de casi el 30 por ciento en determinados establecimientos durante los meses de temporada alta, mientras que la media anual se sitúa en un 14,8 por ciento.