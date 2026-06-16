La huelga médica en Baleares acumula más de 130 operaciones y 3.800 consultas y pruebas suspendidas

Archivo - Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto en Baleares la cancelación más de 130 intervenciones quirúrgicas y más de 3.800 consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el IBSalut, entre este lunes y martes se han anulado un total de 133 operaciones, 3.410 consultas y pruebas diagnósticas y 1.577 consultas en atención primaria (este último dato corresponde solo al primer día de huelga).

Durante este martes los paros han registrado un seguimiento del 70% en las consultas externas hospitalarias y del 40% en atención primaria, según el balance provisional que ha hecho el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), unas cifras similares tanto a las de este lunes como a las de otras semanas de huelga.

El servicio de anestesia es el que más paro ha vuelto a registrar este martes, de entre el 90% y el 95%. Entre el 65% y el 70% de los MIR, pese a que perciben un sueldo menor, también han apoyado las movilizaciones.