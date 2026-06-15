Huelga médica en Baleares: más de 40 operaciones y 3.000 consultas y pruebas suspendidas

Archivo - Hospital vacío por la huelga de médicos - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de la quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto en Baleares la cancelación de 43 intervenciones quirúrgicas y más de 3.000 consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el IBSalut, este lunes se han anulado 1.529 consultas y pruebas diagnósticas y 1.577 consultas en atención primaria.

Este es el balance que deja la primera jornada de huelga médica, que ha registrado un seguimiento similar a las anteriores convocatorias, según el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

En las últimas cuatro convocatorias de huelga, los seguimientos han oscilado entre el 80 por ciento en consultas externas hospitalarias y el 50 por ciento en atención primaria.

El servicio de Anestesia es el que más paro ha registrado este lunes, de entre el 90 y el 95 por ciento, y también se ha constatado "mucho compromiso y seguimiento" por parte de los MIR, en palabras del presidente de Simebal, Miguel Lázaro.

El sindicato ha convocado concentraciones a lo largo de esta semana en Mallorca, Menorca y Eivissa. Así, este martes habrá protestas (08.30 horas) en las puertas de los hospitales Son Espases, Son Llàtzer, Inca, Manacor y Can Misses.

Las concentraciones seguirán este jueves también a las 08.30 horas en los mismos hospitales de Mallorca, mientras que en Eivissa tendrá lugar una protesta en el paseo Vara de Rey (18.30 horas). En Menorca, la concentración se realizará en atención primaria.