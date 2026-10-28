Huyen de la Guardia Civil y cuando les pillan les encuentran droga y dinero

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que huyeron de un control cuando se les dio el alto y que tras ser apresados en su poder se hallaron drogas y dinero en efectivo.

Según ha informado la Zona de Baleares de la Benemérita, los hechos se produjeron la madrugada del 27 de octubre, cuando agentes del Puesto Principal de Calvià que realizaban un control dieron el alto a un vehículo.

Sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso de las indicaciones de los agentes y huyeron, aunque fueron interceptados poco después.

Tras identificar a sus dos ocupantes, dos hombres de origen sudamericano de 22 y 36 años, se inspeccionó el coche y en el interior se hallaron distintas sustancias estupefacientes en diferentes cantidades y dinero en efectivo fraccionado en billetes.

Las sustancias y el dinero intervenido quedaron intervenidos y los autores detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.