El Ibavi construirá 23 viviendas públicas de alquiler para residentes en Llucmajor - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado el proyecto de una nueva promoción de 23 viviendas de protección pública en régimen de alquiler en Llucmajor, una actuación impulsada a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que supone la primera promoción de alquiler de la institución en la localidad y la primera de carácter público que se promueve en el municipio en 25 años.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado este lunes que las viviendas se destinarán de manera preferente a personas que acrediten al menos diez años de residencia en el municipio, de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento de Llucmajor.

Con carácter general, la ley autonómica fija un mínimo de cinco años de residencia en las Islas para acceder a vivienda pública, pero los acuerdos de esta legislatura entre el Ibavi y los Ayuntamientos permiten elevar ese requisito en el ámbito local.

La promoción se ubicará en la calle Grup Escolar, en un solar propiedad del Ibavi, y se beneficiará de una tramitación "exprés" gracias a su declaración como inversión de interés autonómico, que permite agilizar y abreviar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, como ya se hace con otras infraestructuras, como por ejemplo los centros educativos y sanitarios.

La edificación dispondrá de una superficie construida de más de 2.200 metros cuadrados repartidos en planta baja, tres plantas piso y un sótano para varias instalaciones. El conjunto se distribuirá en dos viviendas de un dormitorio, 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios. Dos de ellas estarán adaptadas para personas con discapacidad y el recinto contará con nueve plazas de aparcamiento en superficie, de las cuales dos serán adaptadas.

El presupuesto previsto se sitúa cerca de los 4,3 millones de euros y se cofinanciará a través de fondos europeos Feder del periodo 2021-2027, el Consell de Mallorca y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.