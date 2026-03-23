El IbDona estrenará este martes un documental sobre nueve jóvenes mujeres deportistas de alto rendimiento

Cartel promocional del documental 'Entrenando la igualdad'. - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IbDona estrenará este martes el cortometraje documental 'Entrenando la igualdad', protagonizado por nueve jóvenes mujeres deportistas de alto rendimiento de Baleares y elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El estreno tendrá lugar a las 19.30 horas en el Espacio Sociocultural Asima e incluirá un pequeño coloquio final con la participación de las jóvenes deportistas y de las expertas que participan en la obra.

Por parte del Govern, asistirán el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell y la directora del IbDona, Cati Salom, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

El documental está protagonizado por nueve jóvenes deportistas de alto rendimiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib) y cuenta con la participación de dos expertas en igualdad y deporte.

Está producido por el IbDona, ha contado con la colaboración con la Fundació per a l'Esport y ha sido realizado por Cinètica Produccions.