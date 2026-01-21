El IBSalut recibe un Premio Nacional por su Plan Estratégico de Salud Digital 2025-2029 - CAIB

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha sido distinguido con el Premio Nacional de Informática de la Salud 2025, en la categoría de entidad pública que ha destacado en proyectos de transformación digital en el ámbito sanitario, en reconocimiento al Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029.

La consellera de Salud, Manuela García, ha recibido el premio este miércoles, acompañada del director general del IBSalut, Javier Ureña, y del subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, Miguel Ángel Benito.

Desde la Conselleria han destacado que este reconocimiento pone en valor un plan estratégico ambicioso que posiciona a las Islas como referente en salud digital, con una inversión global cercana a los 100 millones de euros y un total de 72 proyectos estratégicos orientados a transformar el modelo de relación con la ciudadanía, mejorar la eficiencia del sistema sanitario y avanzar hacia la medicina personalizada y de precisión, bajo un enfoque transversal de innovación y uso estratégico de la inteligencia artificial.

El Plan está alineado con la Estrategia de Salud Digital del Ministerio, el Pacto por la Salud Balear y las estrategias autonómicas, reforzando coherencia y eficiencia en su ejecución.

Además, el Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital se completa y refuerza con otros tres grandes planes estratégicos ya elaborados y en fase de implantación, que conforman el marco global de transformación digital del sistema sanitario balear.

Estos son el Plan Estratégico de Sistemas de Información No Asistencial, el Plan Estratégico de Ciberseguridad y el Plan Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

De este modo, se garantiza una visión integral que abarca tanto los sistemas de información asistenciales como los no asistenciales, la seguridad de la información y la evolución tecnológica a largo plazo.

El IBSalut se encuentra actualmente en la fase "más decisiva" del Plan, con 42 proyectos estratégicos a corto plazo, orientados a ofrecer resultados visibles durante 2026, han explicado.

En esta primera etapa se han previsto 44 millones de euros, de los cuales 40 millones ya están licitados o adjudicados en relación con 41 proyectos.

Entre los proyectos más relevantes y que se pondrán en marcha en 2026, Salud ha destacado la renovación del sistema de prescripción y dispensación farmacéutica (proyecto SIGMA), con una inversión de 2,5 millones de euros, así como el lanzamiento del nuevo Espai Salut, que integrará el nuevo portal de salud, la nueva aplicación móvil, el servicio Infosalut y una plataforma de atención digital personalizada, con una inversión superior a los siete millones de euros.

También han puesto en valor la implantación de la nueva tarjeta sanitaria virtual, la adhesión a los proyectos europeos de resumen clínico del paciente y prescripción/dispensación electrónica europea, así como la nueva historia clínica de atención primaria.