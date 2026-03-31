Identificados varios menores por el ataque homófobo a un profesor de Andratx

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a varios menores que supuestamente estarían detrás del ataque homófobo sufrido la semana pasada por un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx (Mallorca).

Los agentes, a raíz de las dos denuncias que recibieron, una de la víctima y otra de la dirección del centro educativo, abrieron una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Han rastreado una serie de mensajes y fotografías que se publicaron en la plataforma educativa digital 'Classroom', muchos de ellos dirigidos al docente y en los que hacían mofa de su orientación sexual, hasta dar con los sospechosos.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press que han sido identificados varios menores, aunque no han detallado cuántos ni si son alumnos del instituto en el que trabaja la víctima.

Las diligencias han quedado en manos de la Fiscalía de Menores, que será la encargada de tomar declaración a los sospechosos y decidir cómo avanzar con el caso.

En paralelo, el Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades ha activado los protocolos correspondientes. El lunes un inspector ya se desplazó al centro educativo para evaluar la situación.

Los hechos denunciados, según explicaron a Europa Press fuentes del centro, se remontan al domingo 22 de marzo, cuando unos alumnos del IES Baltasar Porcel facilitaron a un grupo de jóvenes de otro centro educativo del municipio los medios necesarios para acceder a un 'Clasroom' en el que estaba presente la víctima.

Ese mismo día, entraron con una cuenta falsa y dejaron comentarios denigrantes, en los que se mofaban de la orientación sexual del docente, y enviaron fotografías obscenas.

No fue hasta dos días después, el martes por la tarde, cuando los docentes se percataron de lo que había sucedido. Los días siguientes la dirección, comenzó a realizar las primeras averiguaciones y solicitó al departamento de tecnología que, tras conservar las evidencias, borrara los comentarios de la plataforma.

Desde el jueves, la dirección del centro se ha venido reuniendo con los alumnos que se sospecha que fueron los autores intelectuales del ataque homófobo, que cursan cuarto de ESO, y con sus respectivos padres.