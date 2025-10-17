El IEB presenta en la feria del libro de Frankfurt catálogos de novedades y subvenciones a editores extranjeros

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha participado en la feria del libro Frankfurter Buchmesse 2025, que ha tenido lugar desde el día 15 hasta este viernes en Frankfurt, conjuntamente con un stand con el Instituto Ramon Llull.

Las técnicas del IEB Cristina Gaviño y Karen Müller han asistido a esta edición con una amplia agenda de reuniones programadas con editores de Alemania, Egipto, Italia, Chile, Polonia, Países Bajos y Suiza. También con Filipinas, el país invitado de honor de esta edición, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado,

Además, el IEB ha presentado los catálogos de novedades baleares de literatura, de libro ilustrado infantil y de cómic. También se ha explicado el programa de subvenciones destinado a editores extranjeros que estén interesados en publicar obras de autores e ilustradores de Baleares en sus países.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha apuntado que la participación del IEB es muy importante como "muestra de cumplimiento de los objetivos de la institución como es la comunicación con el sector y los agentes literarios internacionales para poder generar nuevas oportunidades".

La Feria del libro de Frankfurt es una fecha importante para el sector ya que es considerada una gran plataforma comercial de todos los miembros que conforman el sector del libro. En ella, libros, distribuidores, gráficos, autores y traductores de todo el mundo se reúnen con el objetivo de ofrecer oportunidades y descubrir nuevos negocios de mercado.