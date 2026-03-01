Il Capo Mar gana en el Gran Premio Govern de trote balear

Entrega del trofeo del Gran Premio Govern de trote balear a Il Capo Mar en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Il Capo Mar ha vencido este domingo en el Gran Premio Govern de trote balear que se ha celebrado en el Hipódromo de Son Pardo con motivo del Día de Baleares.

Se trata de una cita señalada dentro del calendario oficial que ha combinado deporte, tradición y ambiente festivo, con entrada gratuita, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

En la carrera del Gran Premio Govern el carro de Il Capo Mar iba conducido por J. A. Riera, y por detrás han llegado Joia Cash, conducido por G. Andreu, y Juan De Font, conducido por A. Valls.

En el Premio Illes Balears, la victoria ha sido para Felli Eleven, con A. Frontera a las riendas, mientras que el segundo y tercer puesto han sido para Fanfarronneur, conducido por J. Fluxa, y Heros De Fleur, conducido por F. Bennasar.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha sido el encargado de entregar los trofeos a los ganadores, acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló.

Bestard ha destacado que se trata de unas carreras "muy importantes" dentro del calendario del trote balear, que ponen en valor el nivel de los caballos y 'menadors', tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, ha subrayado que celebrar esta jornada en una fecha tan señalada como el Día de Baleares refuerza el vínculo entre deporte, tradición e identidad, y convierte Son Pardo en punto "de encuentro para los aficionados en un día tan significativo para la comunidad".

El programa ha incluido un total de ocho carreras, entre ellas dos grandes pruebas clásicas: el Gran Premio Govern, dotado con 9.000 euros y reservado a los mejores caballos nacionales de cuatro años o más, y el Premio Illes Balears, con 8.000 euros en premios y participación de ejemplares internacionales.

El resto de la jornada se ha completado con los premios Eivissa, Formentera y Cabrera, así como los premios Veda y Royal para potros de tres años, además de la carrera de 'menadors' infantiles, que ha aportado un componente formativo y familiar a la cita.