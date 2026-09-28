Inauguran el Columbari de la Dignitat para reunir los restos de víctimas del franquismo hallados en fosas de Baleares

Acto de inauguración del Columbari de la Dignitat en el cementerio de Son Valentí de Palma. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado este lunes el Columbari de la Dignitat, ubicado en el cementerio de Son Valentí de Palma, un espacio destinado a acoger y preservar los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista recuperados en las diferentes actuaciones de exhumación de los planes de fosas de Baleares.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presidido el acto, que ha contado con la presencia de familiares de las víctimas, representantes de las entidades memorialistas, miembros de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas y otras autoridades, según ha indicado la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

Estarellas se ha dirigido a los familiares de las personas identificadas presentes en el acto y ha destacado que la identificación de los restos es "una alegría difícil de explicar", porque es "la alegría de saber, finalmente, dónde está aquella persona querida pero también el dolor de saber que fue asesinada y que durante décadas permaneció en una fosa". "Es una alegría oscura pero es una respuesta", ha afirmado.

El Columbari de la Dignitat nace de la iniciativa de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas con el objetivo de disponer de un espacio específico donde depositar los restos recuperados de las fosas, restituir la dignidad de las víctimas y preservar su memoria. Actualmente, reposan los restos de diez personas identificadas, los de Bartomeu Cabanellas Botia, que reposan provisionalmente a la espera de la decisión de la familia, y 214 restos que todavía no han podido ser identificados.

Durante el acto se han leído los nombres de las diez personas identificadas que se quedarán definitivamente en el Columbari, entre los que figuran Jaume Bauzà Far, Belarmina González Rodríguez, Francesca Llull Font, José Mercadal Marqués, Aurora Picornell Femenias, Gabriel Picornell Femenias, Gabriel Picornell Serra, Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll y José Luis Santotoribio del Castillo.

El arqueólogo y director de las excavaciones de la UTE Aranzadi&Atics que ejecuta el V Plan de Fosas, Cesc Busquets, ha sido el encargado de aportar el contexto histórico y explicar el proceso de exhumación e identificación de las víctimas. La presidenta de la Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, también ha dirigido unas palabras a los familiares de las víctimas.

El nuevo espacio se suma al Mur de la Memoria y al Árbol de la Memoria, también en el cementerio de Palma, como lugar de recuerdo y homenaje a las víctimas de la represión franquista.

El momento central del acto ha sido el descubrimiento de la placa conmemorativa, a cargo de Estarellas y de la presidenta de la Associació Memòria de Mallorca. La placa es "fruto del diálogo y del consenso entre el Govern y la asociación memorialista", ha aclarado Estarellas.

El texto recuerda que aquí "descansan con la dignidad que les fue negada" y define el Columbari como "un legado de memoria, verdad, justicia, reparación y dignidad para las generaciones presentes y futuras".

Durante este mes de septiembre, el Servicio de Memoria Democrática del Govern y los trabajadores de la Empresa Funeraria Municipal han llevado a cabo el traslado de los restos, que se encontraban provisionalmente inhumados en nichos de otro edificio del cementerio. Ahora reposan en cajas de madera individualizadas y con su placa identificativa.

La reforma y rehabilitación de la capilla y la cripta para transformarlas en el Columbari de la Dignitat ha supuesto una inversión final de poco más de 98.000 euros. A esta cantidad se suman algo más de 72.000 euros destinados a la adquisición de las cajas de madera donde reposan los restos.

El acto ha concluido con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y una ofrenda floral en el interior del Columbari de la Dignitat, acompañada de una pieza musical interpretada por la Orquesta Simfònica de Balears.