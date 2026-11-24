Inauguran la exposición 'Fluviana' de la artista Leticia Maria Muñoz - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Fluviana', de la artista Leticia Maria Muñoz, ha sido inaugurada la tarde de este martes en el Archivo del Reino de Mallorca.

A la inauguración de la muestra, impulsada por la Dirección General de Cultura del Govern, ha asistido el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, acompañando a la artista.

La exposición, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, nace de las investigaciones de Muñoz sobre las apariciones recientes de una "misteriosa" figura vinculada al agua.

Se trata de la fluviana, cuya presencia en tanto en entornos naturales como urbanos de Mallorca, Menorca y Eivissa se investiga en la muestra mediante material audiovisual, cartografías y el apoyo de instituciones vinculadas a la gestión y preservación del agua.

La propuesta entrecruza el conocimiento científico, la tradición oral y la fantasía. La investigación combina entrevistas a figuras culturales, especialistas de varias disciplinas como la filosofía, la biología, la estética y la religión; relatos orales y fantasía popular.

Esta mezcla de conocimiento científico, vivencias personales y tradición, ha subrayado la Conselleria, "conecta el pasado con el presente e invita al espectador a cuestionar si las mujeres de agua podrían aparecer realmente hoy en día".

La exposición recupera este mito para situarlo a la actualidad y tratar de desdibujar la línea entre realidad y ficción. A través de apariciones recientes, convierte a la fluviana en "un símbolo de la fragilidad de los ciclos naturales y de nuestra relación con el agua" y alerta sobre un sistema "incapaz de regenerarse y recordando la urgencia de cuidar nuestro entorno".

La muestra se podrá visitar hasta el día 22 de diciembre. El horario de visita es lunes, miércoles y viernes de 09.00 a 14.30 horas y martes y jueves de 09.00 a 19.30 horas. Los días 3 y 10 de diciembre se llevarán a cabo dos jornadas de dinamización de la exposición que incluyen visitas a la muestra, un taller de 'performance' participativo y un coloquio en torno a los temas y las cuestiones que plantea el proyecto expositivo.

Leticia Maria Muñoz es una artista multidisciplinaria, profesora en la Escuela Superior de Diseño de Palma, ciudad donde vive y trabaja. Licenciada en Bellas Artes y formada en varias escuelas de Francia y México, su trayectoria combina técnicas plásticas como la escultura, la fotografía y el vídeo con lenguajes corporales como la danza contemporánea, el teatro y la 'performance'.

Su trabajo, que se ha exhibido en numerosos festivales, ferias de arte e instituciones internacionales, se centra en cuestionar el rol social de la mujer, los estereotipos y la simbología de la sociedad de consumo mediante la descontextualización de imágenes y productos icónicos.