Incautados más de 5.700 artículos falsificados e investigadas 21 personas en un operativo en la Playa de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha llevado a cabo este viernes un amplio operativo contra la venta de productos falsificados en la Playa de Palma, que se ha saldado con la incautación de 5.723 artículos falsificados y la investigación de 21 personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial.

La actuación se ha desarrollado en el marco del dispositivo especial de refuerzo que la Policía Local mantiene en esta zona durante la temporada estival con el objetivo de reforzar la seguridad, combatir el comercio ilícito y velar por el cumplimiento de la normativa, según ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El operativo ha contado con 85 agentes, de los cuales 26 se encontraban en periodo de prácticas, dos oficiales y un inspector al frente de la coordinación.

Asimismo, las actuaciones han contado con la colaboración técnica de dos peritos especializados, aportados por las marcas afectadas, para certificar la falsificación de los productos intervenidos.

Los agentes han comenzado el operativo a las 11.00 horas y se ha prolongado hasta aproximadamente las 17.30 horas. Durante ese tiempo se han llevado a cabo inspecciones simultáneas en 21 establecimientos comerciales ubicados en las calles Cartago, carretera del Arenal y plaza Maravillas.

Los agentes han intervenido 80 bolsas con un total de 5.723 artículos falsificados que reproducían de forma ilícita diseños y marcas de reconocido prestigio.

Entre el material incautado se encuentran 3.443 camisetas, 883 bolsos y bandoleras, 391 gorras y sombreros, 278 equipaciones deportivas, 185 gafas de sol, 146 pantalones y 397 artículos y complementos de diversa tipología.

Como consecuencia de estos hechos, la Policía Local ha instruido diligencias judiciales contra 21 personas investigadas, no detenidas, como presuntas responsables de delitos contra la propiedad industrial vinculados a los establecimientos inspeccionados.