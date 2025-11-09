Un incendio en un domicilio de Playa de Palma causa alarma en la zona

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un domicilio de Playa de Palma ha causado alarma, este domingo, en la zona.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 13.21 horas de esta jornada, cuando un alertante ha advertido de una explosión en un domicilio, a la que ha seguido un incendio.

Inmediatamente, se han movilizado a la zona bomberos, policía y tres ambulancias del 061, en concreto una básica, un recurso de logística y un recurso delta medicalizado.

Finalmente no ha habido que lamentar heridos.