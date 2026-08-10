Un incendio forestal quema 0,75 hectáreas de vegetación en Sant Joan

Un incendio forestal en Sant Joan quema 0,75 hectáreas de vegetación - CAIB

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado la tarde de este lunes en el municipio mallorquín de Sant Joan ha sido controlado tras quemar 0,75 hectáreas de vegetación.

El fuego se ha confirmado sobre las 13.50 horas en la finca de Es Cremat, aunque inicialmente se pensaba que era en el Puig de Bonany.

Dado que se ha declarado en un terreno cercano a una vivienda rural, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural lo ha catalogado como de gravedad potencial uno.

Se han desplegado en la zona dos medios aéreos, una automboba, 17 bomberos forestales y cuatro agentes de medio ambiente, todos ellos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat).

También han participado en las tareas de extinción dos dotaciones de los Bomberos de Mallorca, según ha informado el cuerpo de emergencias.

Sobre las 15.00 horas el incendio ha sido dado por controlado. Los efectivos siguen trabando en la zona para extinguir el fuego por completo.

Toda Mallorca salvo el municipio de Banyalbufar se encuentra este lunes en nivel máximo por peligro de incendio forestal.