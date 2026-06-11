El incendio en Magaluf se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera

Varios bomberos trabajando en el lugar el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un edificio en Magaluf que ha dejado dos muertos y una herida crítica se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera de una vivienda de la tercera planta.

Uno de los moradores del bloque de pisos ha explicado a los medios que la persona que vive en el inmueble en el que se ha producido el incendio ha dicho que la nevera ha comenzado a arder.

"Dice que empezó a arder el frigorífico, trató de apagarlo con un extintor y no pudo, le echó agua y tampoco pudo y luego ya se asfixiaba y salió corriendo del apartamento", ha señalado el vecino.

Asimismo, este inquilino ha explicado que notó un olor a fuego y que escucho ruidos y, al ver el fuego, salió de la finca junto con otros afectados.

Desde Bomberos de Mallorca han indicado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque todavía está por determinar si fue un fallo eléctrico en un electrodoméstico.