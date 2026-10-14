Un incendio quema tres caravanas en el aparcamiento de Son Hugo

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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma están actuando este miércoles en un incendio originado en una caravana en el aparcamiento de Son Hugo y que ha afectado a otros dos vehículos.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 13.00 horas y según las primeras hipótesis su origen ha sido una bombona de butano, han informado desde la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar.

Las llamas han comenzado en una caravana aparcada y se han extendido entre al menos dos vehículos más. No se han producido daños personales.