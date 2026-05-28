Un inspector de Educación critica la introducción temprana de la alfabetización digital en las aulas

Archivo - Un inspector de Educación cuestiona la introducción temprana de la alfabetización digital en la LOMLOE. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El inspector de Educación Miguel Ángel Tirado ha cuestionado este jueves, durante la Comisión no permanente de estudio y reflexión sobre el impacto de la digitalización en la educación en el Parlament, la introducción de competencias y recursos digitales en las primeras etapas educativas, prevista en la actual Ley de Educación (Lomloe).

Durante su intervención, Tirado ha advertido de que la digitalización no debería convertirse en "un fin en sí mismo" dentro del sistema educativo y ha defendido la necesidad de priorizar aprendizajes como la lectura profunda, la escritura manual, la memoria o la adquisición de conocimientos.

En concreto, el inspector ha criticado que el real decreto de enseñanzas mínimas de Educación Infantil vincule la alfabetización en esta etapa a la "alfabetización digital", al considerar que en edades tempranas deberían priorizarse capacidades lingüísticas y cognitivas básicas.

Asimismo, ha cuestionado que el desarrollo de la competencia digital requiera necesariamente una exposición intensiva a dispositivos tecnológicos desde los primeros años de escolarización y ha defendido que muchas de estas capacidades también se adquieren mediante la lectura, la escritura o la conversación.