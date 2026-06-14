Intensifican los controles contra el tráfico de drogas en zonas de ocio de Manacor: tres detenidos en dos días

Tres detenidos por tráfico de drogas en zonas de ocio de Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a tres hombres por supuestamente traficar con cocaína, hachís y marihuana, dos de ellos mientras vendían estas sustancias y el último en un control en la carretera.

Desde comienzos del mes de mayo, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional intensificaron los controles policiales contra el tráfico de drogas a pequeña escala en las zonas de ocio de la localidad de Manacor.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, entre el martes y el miércoles los agentes detuvieron a dos vecinos por presuntos delitos contra la salud pública.

Estos fueron sorprendidos realizando "pases" de diversas cantidades de droga a otros jóvenes. Según los agentes, los presuntos autores entregaban bolsitas de plástico a los compradores, a la vez que estos les daban 20 y 60 euros.

En ambas actuaciones, los agentes interceptaron a los sospechosos antes de que pudieran abandonar el lugar. Así, intervinieron varias bolsitas transparentes, con hachís y cocaína, así como más de 800 euros en billetes de diez y cinco euros.

Con todo, los agentes detuvieron a ambos hombres como presuntos autores de sendos delitos de tráfico de drogas, procediendo al traslado de ambos hasta dependencias policiales.

El último de los detenidos fue interceptado el miércoles a bordo de su vehículo en un dispositivo de seguridad establecido en la localidad de Manacor.

Los agentes dieron el alto al conductor, el cual mostró en todo momento una actitud nerviosa y esquiva ante las indicaciones de los agentes.

Al inspeccionar el vehículo, localizaron en un pequeño hueco a la altura del volante un calcetín escondido y en su interior 21 envoltorios de plástico con cocaína.

También le intervinieron 830 euros en billetes de pequeña cantidad. Así, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado hasta dependencias policiales.