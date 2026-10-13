Ascienden a 51 los migrantes llegados en patera este martes a Baleares

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025.- SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 51 migrantes de origen magrebí han sido rescatados esta madrugada, tanto en el mar, como en tierra, tras la llegada de diferentes pateras a 19 millas al sur de Formentera y a 2,6 millas del sureste de Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares, a las 00.45 horas de este martes se ha producido el primer rescate de 19 personas en el mar en Formentera, en un operativo en el que han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo y agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Sant Josep de Sa Talaia.

Posteriormente, a las 05.40 horas se ha rescatado a otras 19 personas en el mar al sureste de la isla de Cabrera. Han intervenido efectivos del Servicio Marítimo Provincial, de la Guardia Civil del puesto principal de Artà, Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Porto Cristo, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y Salvamento Marítimo.

Finalmente, a las 06.22 horas se ha rescatado a 13 en tierra, en el Pilar de la Mola, en Formentera. Ha intervenido la Guardia Civil del puesto de Formentera y Usecic.