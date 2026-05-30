Interceptan a 27 migrantes llegados en dos pateras a Eivissa y Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado este viernes a 27 migrantes que viajaban a bordo de dos pateras que llegaron a Eivissa y aguas de Formentera.

La primera de las actuaciones se llevó a cabo alrededor de las 19.15 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Guardia Civil intervinieron en un operativo para rescatar a 17 personas de origen magrebí, que estaban en una embarcación a 16 millas al sur de Formentera, según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares.

Más tarde, sobre las 21.20 horas, el Instituto Armado y la Policía Local de Santa Eulària des Riu acudieron a cala Olivera para asistir a diez personas que acababan de llegar en una segunda barca.

Con estas 27 personas, el número de migrantes llegados a las costas de Baleares en la jornada de este viernes asciende a un total de 91.