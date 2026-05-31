Interceptan a 45 migrantes llegados en dos embarcaciones a Formentera y Cabrera

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, la Policía Local y Salvamento Marítimo han interceptado a 45 migrantes llegados a bordo de dos pateras a Formentera y Cabrera.

La primera de ellas ha llegado alrededor de las 21.15 horas de este viernes a la costa de la zona s'Estufador de Formentera y en ella viajaban 16 personas de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado.

La siguiente ha llegado a las 04.00 horas de este domingo, cuando los servicios de emergencia han acudido al rescate de 29 personas de origen subsahariano que se encontraban a seis millas al sureste de Cabrera.

A lo largo de este sábado llegaron 117 migrantes a Baleares y desde el viernes ya ascenderían a 237 las personas llegadas a las costas baleares.