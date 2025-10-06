Una intervención policial por una infracción de tráfico culmina con la incautación de 850 gramos de drogas

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha informado este lunes de la detención la pasada semana de un hombre de 21 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. La intervención se inició a raíz de una infracción de tráfico y culminó con la incautación de más de 850 gramos de diversas drogas.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron la noche del 1 de octubre en la calle Metge Josep Darder, cuando una patrulla observó un vehículo que realizaba una maniobra antirreglamentaria. Al darle el alto, la actitud nerviosa del conductor levantó las sospechas de los agentes, que decidieron inspeccionar el vehículo.

En un primer momento, se localizaron diversas dosis de tusi, MDMA, cristal y ketamina preparadas para su distribución pero, al continuar con el registro, hallaron una bolsa con sacos de comida para perros y gatos que estaba manipulada y en su interior escondía más de 500 gramos de presunta ketamina y 445 pastillas de posible MDMA. En total, se intervinieron cerca de 850 gramos de sustancias estupefacientes, 445 euros en efectivo, una balanza de precisión y material para la preparación de dosis.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.