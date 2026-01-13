Intervienen 400 artículos falsificados que una mujer vendía a través de las redes sociales en Maó

Artículos falsificados intervenidos a la mujer investigada. - GUARDIA CIVIL

MENORCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 400 artículos falsificados, entre calzado y ropa deportiva, que una mujer supuestamente vendía a través de las redes sociales en Maó.

Fue el pasado 3 de enero, en el marco de la operación 'Fake Star', cuando los agentes incautaron camisetas, deportivas, equipaciones de fútbol, sudaderas, pantalones, chaquetas y calcetines, todos ellos falsificados, todos ellos valorados en más de 5.000 euros.

Los artículos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, los ofrecía una mujer a través de redes sociales. Una vez la contactaban, se desplazaba al punto acordado para llevar a cabo la venta.

La sospechosa, de 40 años y vecina de Maó, ha sido investigada como supuesta autora de un delito contra la propiedad industrial y la ropa falsificada será destruida una vez la autoridad judicial concluya la instrucción del procedimiento penal.

Esta operación se enmarca en los distintos planes nacionales encaminados al control permanente de la fabricación y distribución de artículos falsos de distinta naturaleza, como pueden ser el calzado, el textil, los juguetes o los aparatos electrónicos.

En muchos casos, según la Guardia Civil, pueden resultar perjudiciales y suponer riesgo para la salud de los consumidores debido a que los materiales empleados para su fabricación no han pasado por los controles europeos de seguridad y calidad.