Intervienen 63.000 euros en efectivo ocultos en el equipaje de dos pasajeros en el aeropuerto de Palma

Intervienen cerca de 63.000 euros en efectivo ocultos en el equipaje de dos pasajeros en el aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido cerca de 63.000 euros en efectivo que dos pasajeros llevaban ocultos en su equipaje facturado en el aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron tras el aterrizaje de dos ciudadanos españoles en Palma procedentes de República Dominicana, con tránsito en Madrid. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los pasajeros recogieron su equipaje e iniciaron una marcha apresurada para abandonar rápidamente el aeropuerto.

Ante su actitud sospechosa, agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Aduanas interceptaron a los dos viajeros cuando trataban de abandonar la terminal.

Al ser preguntados, manifestaron que no tenían nada que declarar, aunque mostraban una actitud nerviosa y evasiva, por lo que fueron trasladados a dependencias de Aduanas para comprobar sus pertenencias.

Con la máquina de rayos X, los agentes localizaron un total de 62.890 euros en billetes de distintos valor, que se encontraban ocultos entre varias de sus pertenencias.

Los investigadores intervinieron el dinero y formularon una denuncia por incumplimiento a la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y movimientos de medio pago.