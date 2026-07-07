Intervienen en Playa de Palma un vehículo que se usaba como almacén de productos falsos para venta ambulante. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha localizado un vehículo utilizado presuntamente como almacén para abastecer de mercancía falsificada destinada a la venta ambulante en Playa de Palma y en el que guardaban más de 700 prendas.

La actuación, desarrollada en la calle Pare Bartomeu Salvà, culminó con la instrucción de diligencias judiciales por un presunto delito contra la propiedad industrial a un hombre de nacionalidad senegalesa, de 26 años, según han informado en un comunicado.

El operativo, realizado de forma conjunta entre patrullas de paisano del Servicio Turístico de la Policía Local y la Policía Nacional, se desarrolló cerca de la medianoche del 2 de julio.

La actuación se inició cuando el responsable del dispositivo comunicó la localización de un turismo sobre el que recaían sospechas de ser utilizado como almacén y medio de transporte de mercancía destinada a la venta ambulante.

Los efectivos localizaron el turismo estacionado y establecieron un dispositivo de espera y vigilancia para identificar a su responsable.

Minutos más tarde observaron cómo un individuo abría el vehículo para extraer mercancía, momento en el que lo interceptaron y lo interceptaron, al tiempo que pidieron apoyo de las unidades uniformadas.

Durante la inspección localizaron un total de 714 artículos deportivos presuntamente falsificados destinados a la venta ambulante.

Los agentes informaron al joven de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la propiedad industrial.

El recuento permitió contabilizar 714 artículos deportivos falsificados de primeras marcas. Las diligencias y el material intervenido fueron remitidos a la autoridad judicial competente a través de la Sala de Atestados.