Investigadas dos personas por un delito de estafa en las citas de la ITV de Ibiza

Guardias civiles en Ibiza - GUARDIA CIVIL

IBIZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santa Eulària (Ibiza) ha investigado a dos personas como presuntos autores de un delito de estafa en relación al presunto entramado de obtención fraudulenta de citas en el sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Santa Gertrudis.

Según relata el Instituto Armado, un individuo actuaba como "conseguidor" y podría haberse lucrado ofreciendo gestiones irregulares a terceros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una de las estaciones de la ITV, quien explicó que venían observando comportamientos anómalos relacionados con la reserva de citas, así como la presencia recurrente de una persona que, sin tener relación laboral con la entidad, se presentaba repetidamente en las instalaciones y actuaba como si fuera parte de la plantilla.

El denunciante se refirió además a la existencia de citas generadas con matrículas ficticias. Esta práctica permitía a esta persona favorecer a determinados usuarios, adelantando vehículos o proporcionando citas rápidas fuera del procedimiento regular.

Igualmente, diversos clientes habían manifestado haber accedido a la inspección a través de los servicios de esta persona e incluso señalaron la posible existencia de talleres clandestinos donde se recogían vehículos para su inspección sin seguir los cauces establecidos.

Durante la investigación, la estación de ITV de Santa Gertrudis facilitó a los agentes un informe detallado con las reservas asociadas al teléfono y correo electrónico utilizados por el "conseguidor". En dicho informe constaban 665 citas en 2024 y 767 citas en 2025. Todas ellas vinculadas al mismo número de teléfono y al mismo correo electrónico, lo que evidenciaron más los hechos.

Así, se comprobó la existencia de autorizaciones de terceros que permitían al investigado gestionar citas en nombre de otros usuarios. Todas estas autorizaciones incluían otro teléfono de contacto, reforzando la hipótesis de que operaba de forma organizada.

Ante el volumen de citas vinculadas a un único teléfono, los agentes realizaron consultas en bases de datos oficiales, logrando identificar al titular de la línea telefónica asociada al correo electrónico empleado. Esta persona aparecía también como usuario en múltiples reservas y se sospecha de que actuaba como ayudante del presunto "conseguidor".

Con toda la información recopilada, la Guardia Civil de Santa Eulària investiga si los supuestos autores pudieran estar cometiendo unos hechos constitutivos de un delito de daños informáticos, además de otras posibles responsabilidades penales.