Investigado un conductor por circular a 177km/h en Mallorca

Archivo - Control de tráfico de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 48 años por circular a 177 kilómetros por hora en la carretera Ma-13, a la altura de Sa Pobla, donde la velocidad está limitada a 80 km/h.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla realizaba un control de seguridad en las inmediaciones del municipio, momento en el que el radar detectó al vehículo.

Tras el registro de la infracción, los agentes pararon el vehículo e identificaron al conductor, que ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de infracciones puede suponer penas de prisión de tres a seis meses y la retirada del carnet de conducir por un periodo de uno a cuatro años.