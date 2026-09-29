Investigan la posible intencionalidad del incendio de una chabola en Sant Josep en el que murió un hombre

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha indicado que mantiene abiertas "todas las hipótesis" y no descarta la vía criminal en la investigación del incendio de una chabola en el municipio de Sant Josep, en el que falleció un hombre de 48 años.

El Instituto Armado ha señalado que habría indicios que apuntan que el fuego que causo la muerte de esta persona el pasado domingo, pudo haber sido intencionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07.10 horas, cuando se recibió una llamada que alertaba de un fuego en una zona boscosa que habría afectado a una construcción precaria en la que vivía la víctima.

Hasta allí se desplazaron dos ambulancias, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, que lograron estabilizar al herido para después trasladarle a la UCI del hospital ibicenco.

Pasadas las 17.00 horas, los servicios médicos certificaron la muerte del hombre debido a que presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.