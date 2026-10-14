El IPC sube al 5,1% en Baleares en septiembre

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PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 5,1% en Baleares en septiembre en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan cinco meses de subidas en Baleares. En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 7,7% más que en septiembre de 2025 (+2,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 6,8% (-1,4 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,2% (+1,2 puntos) y vestido y calzado, un 5,7% (+5,9 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en sanidad, un 1,4% (-0,2 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,3% (+0,6 puntos); información y comunicaciones, un 2,8% (-0,1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,1% (-0,4 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%.