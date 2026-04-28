La izquierda acusa al Ayuntamiento de Palma de "abandonar" a las 'escoletas' y de "poner en riesgo" su calidad

El PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos presentan una moción para reforzar las 'escoletes' - PSOE, MÉS Y PODEMOS

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de "abandonar" el sistema educativo 0-3 y de ser el responsable del "deterioro estructural" que "pone en riesgo" la calidad educativa y la igualdad de oportunidades de los niños.

Los tres grupos han presentado este martes una moción conjunta para hacer frente a la "falta de gestión" que, a su entender, que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, está llevando a cabo en el Patronato de Escuelas Infantiles.

Según han asegurado en una rueda de prensa, el presupuesto de 2025 ha dejado sin ejecutar dos millones de euros, de los que más de 1,3 millones de euros se tendrían que haber destinado al funcionamiento de las 'escoletes' y 430.000 euros a ayudas para las familias. "No se ha ejecutado ni un solo euro", han criticado.

La iniciativa que han presentado apuesta por reforzar el modelo educativo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles (PMEI) y garantizar una atención equitativa para todos los niños, asegurando los mismos recursos en los centros de gestión directa e indirecta.

También plantea ampliar la red pública con nuevas plazas y reforzar la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades reales de las familias.

En relación con los centros externalizados, los partidos de la izquierda reclaman estudiar su remunicipalización y elaborar una propuesta "planificada y consensuada" para avanzar hacia la internalización.

Para estos tres grupos, la educación 0-3 se encuentra en un "punto crítico" que "es consecuencia directa de la inacción del gobierno municipal del PP".

"La falta de plazas públicas, el deterioro de las infraestructuras, la insuficiencia de recursos y los reiterados incumplimientos de los acuerdos con las trabajadoras han generado una crisis profunda que ya afecta el funcionamiento ordinario de los centros y la calidad del servicio", han sostenido.

En esta línea, han reclamado al Govern que cumpla los compromisos adquiridos y garantice condiciones sociolaborales "dignas" para las educadoras.

Con todo, han exigido al equipo de gobierno que actúe de forma inmediata para revertir la situación y que "defienda un modelo 0-3 público de calidad".