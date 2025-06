La izquierda enmienda la totalidad de los presupuestos que son "idénticos" a los anteriores y "compran el odio" de Vox

Archivo - Los portavoces de Més per Menorca, Unidas Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca, Josep Castells, Cristina Gómez, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, respectivamente, en un pleno del Parlament.

Archivo - Los portavoces de Més per Menorca, Unidas Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca, Josep Castells, Cristina Gómez, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, respectivamente, en un pleno del Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han registrado enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos argumentando que son "idénticos" a los presentados en noviembre y que "compran las fobias y el odio" de Vox.

Así lo han explicado en sendas ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces de este viernes los portavoces de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Iago Negueruela, Lluís Apesteguia y Josep Castells, respectivamente.

Los tres han coincidido en la "vagancia" del Govern, criticando que los consellers han leído "los mismos discursos" que en noviembre del año pasado en las comparecencias para presentar las cuentas de sus departamentos.

Para Castells, los presupuestos "están repetidos", una cuestión que "demuestra que las cuentas no tienen ningún valor como herramienta de gestión". "Ya llevan medio año de ejercicio y en lugar de adaptarlos a la ejecución se limitan a aprobar los mismos", ha dicho.

En esta línea, el socialista ha calificado los presupuestos de "ficticios" y "una vergüenza". "Hasta leen lo mismo que hace seis meses", ha criticado en referencia a las comparecencias parlamentarias, agregando que "son tan vagos que no hacen ni eso".

"No modifican ni un céntimo", ha lamentado Apeseguia, quien ha rechazado el pacto entre PP y Vox que, a su parecer, "compra las fobias de Vox" sobre cuatro bloques. En concreto, ha dicho, atenta contra las personas que más lo necesitan, especialmente las migrantes, contra el catalán, la lucha contra el cambio climático y la memoria democrática.

Sobre esta cuestión, Negueruela ha reprochado al Govern que asegurará que no haría confrontación con la lengua y que haya pactado modificar la ley de educación. "Dijo que no derogaría la ley de memoria y lo hará, dijo que no construiría en zonas inundables y vuelve atrás y que pondría límites al turismo y ahora mismo no hay ninguno", ha remarcado.

Para el menorquinista, la presidenta del Govern, Marga Prohens, "ha vendido Baleares a las obsesiones y odios de Vox" ya que el acuerdo ha sido un "cambio de cromos" entre los presupuestos y la agenda política e ideológica de Vox.

La formación de los de Santiago Abascal, a su parecer, "odia todo lo que es característico de Baleares", es decir, ha enumerado, la lengua, la cultura, el territorio, la sostenibilidad o la manera de vivir tradicional.

"No es extraño que empiece ya a haber movimientos y movilizaciones y, entendemos que estos presupuestos serán un punto de inflexión en la legislatura porque, evidentemente, la gente de Baleares volverá a salir a la calle para poner al Govern al mismo lugar en el que lo puso la ciudadanía en 2015 cuando se intentó hacer políticas similares", ha zanjado.