La izquierda presenta una enmienda para garantizar el acceso de enfermeras a puestos de dirección de centros de salud - EUROPA PRESS

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos han presentado una enmienda conjunta a la ley de capitalidad, que se tramita en el Parlament, para garantizar el acceso de las enfermeras a puestos de dirección de las zonas básicas de salud.

Los diputados de estos grupos y la plataforma INForça han presentado este miércoles la propuesta, a las puertas del Parlament, con la pretenden modificar un decreto del IBSalut de forma rápida.

En concreto, proponen la creación de tres categorías profesionales de coordinación médica, enfermera y administrativa. Así, si la dirección de un centro de salud la ocupa un profesional médico, siempre habrá los otros dos coordinadores y, en caso de que la directora sea una enfermera, también habrá un coordinador médico y otro administrativo.

El vicesecretario autonómico de Satse en Baleares, Sergio Torosa, ha explicado a los medios que el objetivo busca "visibilizar esta necesidad" y "que nunca se ponga en duda que una enfermera puede dirigir un centro de salud".

La iniciativa, según ha inidicado INForça, la iniciativa surge a raíz del caso de la enfermera que ocupa la dirección de la Zona Básica de Salud de Manacor y cuyo nombramiento fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Su salido del cargo se hará efectiva si no prospera el recurso de casación del IBSalut y el Coiba como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente, que impedía que las enfermeras pudieran acceder a direcciones de las zonas básicas de salud.