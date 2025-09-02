Prohens garantiza el apoyo del PP a la derogación de la ley de memoria democrática: "Cumplimos los acuerdos siempre"

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha garantizado el apoyo del grupo 'popular' en el Parlament a la proposición de ley registrada por Vox para derogar la ley de memoria democrática de Baleares.

Así lo ha confirmado este martes en una rueda de prensa poco después de que los de Santiago Abascal formalizaran una iniciativa parlamentaria que estaba contemplada en el acuerdo que ambos partidos firmaron para aprobar los presupuestos autonómicos de este año.

"El PP cumple los acuerdos siempre y evidentemente Vox ha presentado esta iniciativa, faltaría más. ¿Ahora tenemos que comentar que Vox presente sus iniciativas? Vox presenta sus propuestas, esta forma parte de un acuerdo y nosotros cumplimos los acuerdos", ha señalado la también presenta del Govern a preguntas de los periodistas.

El posicionamiento de su partido acerca de esta ley, ha incidido, "es público y notorio" y abogan por centrarse en el cumplimiento de la conocida como ley de fosas.

Prohens ha recordado que este mismo verano se han licitado los trabajos del que será el quinto plan de fosas y ha asegurado que el Govern continuará "haciendo todo el trabajo necesario, con todo el presupuesto necesario, para que nadie tenga un familiar que no haya recibido un entierro digno".

La derogación de la ley de memoria democrática se tendrá que debatir próximamente en el Parlament y previsiblemente saldrá adelante con los votos del PP y Vox.

Esta misma iniciativa parlamentaria ya decayó el año pasado después de que los de Santiago Abascal se negaran a rectificar la introducción de forma errónea de varias de sus enmiendas en la ley de simplificación administrativa y los 'populares' pactaran con la izquierda suprimir aquellos artículos a cambio de no derogar la ley de memoria.