La izquierda urge al Ayuntamiento de Palma a cesar la "privatización y mercantilización" de las fiestas populares - PSOE

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSOE, MÉS y Unidas Podemos han urgido al Ayuntamiento de Palma a cesar la "privatización y mercantilización" de las fiestas populares de la ciudad y que, por contra, priorice el apoyo a las entidades vecinales, culturales y sociales que históricamente han impulsado estos eventos.

Lo harán a través de una moción conjunta que defenderán en el próximo pleno municipal en respuesta a la "desidia, abandono y falta de apoyo institucional" a las fiestas populares y de barrio.

Los tres partidos, en un comunicado conjunto, han defendido que una ciudad viva se mide por la "potencia, frescor y espontaneidad" de su tejido comunitario y que las fiestas populares "no son meros actos de ocio consumible" sino "la expresión más auténtica de la identidad, la cohesión social y la autoorganización vecinal".

Pese a ello, han denunciado públicamente, los organizadores se enfrentan a una "asfixia burocrática", a la falta de recursos humanos y materiales y a una "voluntad política deliberada" que dificulta su puesta en marcha.

Para la izquierda, "la falta de ayuda, cuidado y apoyo institucional por parte del Ayuntamiento no es una cuestión de ineficacia administrativa sino la muerte inducida de la participación ciudadana".

Es por todo ello que, a través de la moción, propondrán que se establezca una mesa de trabajo de coordinación permanente con las entidades vecinales, organizaciones LGTBI+, 'colles' de 'dimonis' y 'correfocs' y organizaciones como Orgull Llonguet o Ben Amics.

En este foro, han señalado, se podría coordinar "de manera real y participativa" el calendario festivo para garantizar que los organizadores puedan contra con la infraestructura, la seguridad y la financiación necesaria.

El PSOE, MÉS y Unidas Podemos también pondrán sobre la mesa la posibilidad de simplificar "de manera drástica" los trámites burocráticos para acontecimientos sin ánimo de lucro promovidos por el tejido asociativo .

La iniciativa también tratará de obtener el apoyo del pleno para exigir al equipo de gobierno que "muestre respeto hacia los ciudadanos y sus necesidades, prioridades y voluntades históricas".

La moción llega en medio de las polémicas cancelaciones de eventos como el Orgullo organizado por Ben Amics, el Canamunt i Canavall de Orgull Llonguet o la fiesta del Bar Flexas.