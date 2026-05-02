Jaime Rebollo, nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP de Palma

El nuevo presidente de NNGG del PP de Palma, Jaime Rebollo. - PP

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Palma ha elegido este sábado, de manera unánime, como nuevo presidente de la formación a Jaime Rebollo, mientras que la secretaria general será Alejandra Suñer.

En su primera intervención tras su nombramiento, Rebollo ha reivindicado el papel de los jóvenes dentro del proyecto político del PP, al subrayar que son "el presente y el futuro de Palma", en línea con el lema del Congreso, por lo que apuesta por una organización "dinámica, participativa y comprometida con los retos de la ciudad".

En un comunicado, el PP ha explicado que el nuevo presidente de NNGG de Palma ha estado arropado por el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, el secretario general del PP de Palma, Javler Bonet, la presidenta saliente de NNGG de Palma, Lourdes Roca, la presidenta de NNGG Mallorca, Mireia Martínez, y el presidente de NNGG de Baleares, Vicenç Isern, además de otros cargos del partido.

Durante el acto, Roca ha agradecido la confianza depositada en ella durante todos estos años al frente de la organización y ha asegurado que deja la presidencia "en buenas manos", al destacar la "preparación" y el "compromiso" de su sucesor.

"Rebollo cuenta con la capacidad, la ilusión y el sentido de la responsabilidad necesarios para seguir haciendo crecer este proyecto", ha afirmado, al tiempo que le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa".

En la misma línea se han expresado Fernández y Martínez, quienes han trasladado a Rebollo su apoyo y el de todo el partido para liderar y hacer crecer a NNGG.

Fernández ha apuntado que este sábado Rebollo ha dado el paso de "asumir la responsabilidad de liderar" y representar a "toda una generación de jóvenes comprometidos con su ciudad y su partido".

Martínez ha dedicado unas palabras a Roca, de quien ha resaltado el trabajo realizado al frente de la organización durante todos estos años, con "dedicación, compromiso y demostrar ser una persona preparada, constante y con una gran capacidad de liderazgo".

Por eso, ha remarcado que son el "mejor ejemplo" de lo que define al PP, que ha reivindicado como un partido que "crece, evoluciona, se adapta a los nuevos tiempos y lo hace sin renunciar a sus principios y valores".

En este sentido, ha recordado el "trabajo intenso" que llevan a cabo desde las instituciones gobernadas por el PP, con "coordinación, con actuaciones a corto, medio y largo plazo que permiten construir una ciudad adaptada al siglo XXI, con visión de futuro y capaz de generar oportunidades, pensada no solo para el presente, sino también para las generaciones futuras".