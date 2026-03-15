Un joven aprovecha que un amigo anciano está en la UCI y le roba más de 1.000 euros creyendo que iba a morir

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por, supuestamente, haber robado más de 1.000 euros de la cuenta bancaria de un amigo, de avanzada edad, cuando éste estaba ingresado en la UCI y creyendo que iba a morir en el hospital.

Según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa, los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando la víctima, una persona de avanzada edad, se enteró de que la mensualidad de su hipoteca no había sido abonada por falta de saldo en su cuenta.

Ante esto, el hombre acudió a pedir explicaciones a su entidad bancaria. Allí le informaron de que no tenía dinero en la cuenta, a pesar de haber cobrado la paga doble durante el mes de diciembre.

Acto seguido, el hombre solicitó un extracto bancario observando que, en fechas anteriores, en las que él había estado hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital, le habían realizado, sin su conocimiento ni consentimiento, más de diez extracciones en cajeros automáticos.

Tras contárselo a su cuidadora, la víctima y ella comenzaron a sospechar de un joven, amigo del afectado, ya que tenía llaves de la vivienda. La víctima se las había entregado antes de ingresar en el hospital para que comprobase, de manera periódica, que el domicilio se encontraba en perfecto estado.

Más tarde, la cuidadora se citó con el joven y confesó que había cometido los hechos porque creyó que el anciano iba a fallecer en el hospital. El sospechoso también explicó que se apropió del dinero para pagar diversas deudas.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer los hechos. Tras realizar varias pesquisas y localizar al presunto autor, el pasado jueves le arrestaron.