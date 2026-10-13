Un joven pierde el control de su moto realizando acrobacias, provoca un accidente, arrolla a un menor y se da a la fuga

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un joven motorista que supuestamente provocó un accidente de tráfico y arrolló a un menor de edad mientras hacia maniobras acrobáticas en Mallorca.

Los hechos sucedieron la madrugada del sábado 3 de octubre, la víspera de la celebración de la prueba automovilística 'Pujada al Puig Major', en la carretera Ma-10 de la Serra de Tramuntana, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico habían establecido varios dispositivos de seguridad vial, lo que les permitió detectar a seis conductores que dieron positivo en la prueba de drogas y formular una veintena de denuncias por otros motivos.

No muy lejos de allí y ante un grupo de espectadores, un joven de 21 años realizó maniobras acrobáticas con su motocicleta de gran cilindrada. Llegó a circular únicamente sobre una de las ruedas y perdió el control del vehículo, invadiendo el sentido contrario de la vía y colisionando contra otra motocicleta.

El impacto lanzó por los aires al segundo motorista, mientras que el vehículo del supuesto responsable del siniestro arrolló a un menor que estaba situado en uno de los costados de la carretera. Ambos resultaron heridos.

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar de los hechos, no obstante, los dos conductores habían abandonado la zona. Solo dejaron tras de sí una de las motocicletas, que había sido ocultada en el arcén.

GRABACIONES Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Abrieron una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido y, gracias a la colaboración ciudadana, pudieron obtener una grabación del accidente y la matricula de la moto del sospechoso, quien fue localizado gracias a publicaciones colgadas en las redes sociales.

El joven ha sido investigado como supuesto autor de delitos de conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia. Se enfrenta, en total, a penas que podrían ascender a seis años de prisión y hasta diez años sin carnet.

El segundo motorista, de 24 años, fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial ya que había perdido todos los puntos de su carnet de conducir, lo que puede conllevar hasta seis meses de cárcel.

La Guardia Civil ha recordado que las conductas de conducción temeraria realizadas en vías abiertas al tráfico, además de poder constituir infracciones graves o muy graves en materia de seguridad vial, pueden tener consecuencias penales cuando por su peligrosidad ponen en concreto riesgo la vida o integridad de las personas.

Este tipo de maniobras no solo ponen en peligro a quienes las realizan, sino también al resto de usuarios de la vía y a las personas que se concentran en sus proximidades