Un joven roba 160 euros en ropa de una tienda de Palma, agrede a dos personas y alega no recordar nada de lo sucedido

Un agente de la Policía Local de Palma, de espaldas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven por supuestamente robar ropa en una tienda del centro de la ciudad y agredir a dos personas que trataron de impedirlo.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20.00 horas del pasado viernes en un establecimiento ubicado en la avenida Alexandre Roselló, ha informado el cuerpo municipal.

Según el relato de los testigos, el sospechoso había introducido varias piezas de ropa en una mochila y salió de la tienda sin abonar su precio.

La encargada del local lo siguió hasta la calle para reprocharle su acción, a lo que se sumó un viandante que trató de ayudarla. El joven reaccionó propinándole una patada al ciudadano y emprendió la huida.

La trabajadora del establecimiento le persiguió mientras pedía auxilio a gritos en dirección a las Avenidas. Un joven que circulaba en bicicleta se unió a ellas y logró dar alcance al sospechoso, quien le propinó un puñetazo.

Después estuvieron un tiempo forcejeando, hasta que los policías locales llegaron al lugar y redujeron al supuesto ladrón.

La encargada del comercio reconoció las prendas de ropa sustraídas, valoradas en 161,95 euros, y manifestó su intención de denunciar los hechos. Entre las pertenencias del joven también encontraron un rollo de papel de aluminio, material que utilizó para envolver los sistemas de alarma e inhibir su señal.

Los agentes detuvieron al joven, de 27 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de robo con violencia y lo puso a disposición de la Policía Nacional. El sospechoso manifestó que no recordaba nada de lo sucedido ya que previamente había consumido alcohol, cocaína y medicamentos.