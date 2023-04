Jover (Unidas Podemos): "Estamos totalmente convencidas de que vamos a poder reeditar el Pacte"

La candidata critica que en una entrevista con Europa Press que en Baleares se esté "construyendo más vivienda de lujo que vivienda para familias"



PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha asegurado que en su formación están "totalmente convencidas de poder reeditar el Govern de coalición" para gobernar en la comunidad tras las próximas elecciones del 28 de mayo.

Así se ha manifestado durante una entrevista con Europa Press, donde añade que no sólo prevén reeditar el Pacte, sino que están convencidos de que tendrán "todavía más fuerza" porque han "gestionado muy bien, tanto en el Govern, como en los Consells y en los ayuntamientos".

Jover también ha destacado que durante esta legislatura el Pacte ha trabajado para que no se perdieran puestos de trabajo y para que las empresas y los autónomos pudieran resistir. "Yo creo que la gente tiene muy claro quién trabaja para ellos y quién no", ha afirmado.

Tras ser preguntada sobre si Unidas Podemos aceptaría pactar con El PI-Proposta per les Illes Balears, ha respondido que es un escenario que no contemplan, ya que insiste en que no necesitarán pactar con otras formaciones que no sean el PSIB y MÉS per Mallorca.

Respecto a las áreas que querrían gestionar si se cumpliesen sus pronósticos y volviese a gobernar en Baleares la coalición de izquierdas, ha explicado que no le gusta hablar de repartos de poder ni de áreas, sino de "medidas que mejoran la vida de la gente y de cerrar acuerdos problemáticos y, a partir de ahí, luego ya hablar de quién podría llevar mejor la gestión de cada cosa negociando con la fuerza que tengamos cada uno".

En cuanto a una futura negociación, Jover ha aseverado que quién pone líneas rojas a la hora de sentarse a negociar es porque no quiere llegar a acuerdos. "No hay líneas rojas. Hay cosas evidentes como, por ejemplo, garantizar que todo el mundo pueda acceder a una vivienda a precios razonables. Esto no es una línea roja, es un problema que necesita solución".

EL PROBLEMA DE FALTA DE VIVIENDA

Tras ser preguntada por las propuestas de Podemos para dar solución al problema de vivienda en Baleares, la candidata ha manifestado que "no hay una receta milagrosa, aunque hay propuestas muy interesantes, como la de limitar la compra a no residentes".

En este sentido, ha censurado que en las Islas actualmente "se está construyendo más vivienda de lujo que vivienda para familias, porque el mercado se está enfocando a no residentes o a compradores con mayor poder económico", una afirmación que respalda con el dato de que el 38 por ciento de las ventas que se hicieron el pasado año en las Islas fueron a no residentes.

Además ha señalado que están "muy contentas de que por fin se puedan poner en marcha y aprovechar las herramientas que da esta primera ley de vivienda de España", y plantea la creación de una inmobiliaria pública, y la imposición de un impuesto autonómico a los inmuebles vacíos.

En cuanto a la inmobiliaria pública, ha defendido que es una iniciativa que consideran "esencial para garantizar, a los arrendadores, el cobro y la conservación en buen estado de la casa y, a los arrendatarios, que puedan alquilar la vivienda a un precio razonable".

Respecto al impuesto autonómico a los inmuebles vacíos, Jover ha apuntado que no es una propuesta que se hayan inventado. "Es algo que ya se ha puesto en marcha en Euskadi y, solo con aprobarlo, sin imponer una sola sanción, se pusieron en el mercado el 25 por ciento de las viviendas vacías".

"En Baleares tenemos 70.000 viviendas vacías. Solo con que la mitad se pusieran en el mercado, sin construir ni una más, ya estaríamos en la media europea, que se establece entre 40.000 y 55.000 viviendas, y con precios asequibles", ha añadido.

En cuanto a las críticas que entidades como BBVA Research o Fotocasa han hecho a las medidas de limitación de los precios de alquiler o a las restricciones de compra alegando que estas iniciativas no son efectivas porque reducen la oferta, Jover ha contestado que "los grandes tenedores lo que quieren es que la situación se quede como está, porque lo que están haciendo es aumentar precios artificialmente".

"Si toda esta cantidad de viviendas vacías se pusiese en el mercado, automáticamente bajarían los precios porque habría aumentado la oferta, por una simple razón de mercado. ¿Pero qué te van a decir los que son grandes tenedores de vivienda?", ha alegado.

Además, ha remarcado la importancia de aumentar el parque público de vivienda y "mantenerlo en condiciones", algo que ha asegurado que también estabiliza los precios del mercado.

FALTA DE PROFESIONALES SANITARIOS Y CONFLICTO CON LA LENGUA CATALANA

Respecto a la falta de profesionales en Baleares, especialmente sanitarios, Jover ha enfatizado que la base de esta carencia de trabajadores es el elevado precio de la vivienda. "No vienen sanitarios porque prácticamente tienen que invertir todo su sueldo en pagarse una vivienda. Si en Ibiza alquilar un piso te cuesta, con suerte, 1.500 euros, ¿cómo va a querer nadie venir a trabajar a Ibiza?".

Tras ser preguntada sobre si el tema de la lengua catalana es un tema que genera conflicto en la sociedad balear o bien un problema artificial creado para causar división, Jover ha considerado que "es un problema artificial" creado por el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, "que ha generado después un problema real".

"Cada vez menos personas tienen el catalán como lengua materna, por eso hay que llevarlo a la calle y hacer que la gente quiera aprender el idioma. Además, hacen falta cursos gratuitos para quien quiera aprender porque ahora no hay suficientes, hay más demanda que oferta".

ELIMINACIÓN DE PLAZAS TURÍSTICAS

Respecto a la masificación turística de Baleares, Jover ve la reducción de las plazas turísticas "perfectamente viable económicamente" ya que "en el 2012 venían diez millones de turistas a Baleares y teníamos una economía que funcionaba".

En este sentido, ha manifestado que "es un clamor de toda la gente la necesidad de decrecer en plazas turísticas", y ha matizado que la eliminación de estas plazas debe hacerse "lentamente, no de golpe, porque a medida que se reduzcan las plazas turísticas también tiene que haber políticas de diversificación económica".

MEDIO AMBIENTE, SECTOR AGRARIO Y AGUA POTABLE

En otro orden de cosas, la candidata ha anunciado que Unidas Podemos va a imponer un impuesto a la polución que generan los jets privados, y ha reiterado el compromiso de su formación con la energía verde, previendo la colocación de placas solares en carreteras en desuso y lugares donde no afecte a la agricultura.

Respecto al perjuicio que la instalación de placas fotovoltaicas pueda causarle al sector agrario, ha subrayado que Baleares "es la comunidad que va con más cuidado en este tema, pidiendo siempre informes medioambientales y asegurando compensaciones a los agricultores que puedan ver su zona de cultivo afectada".

Jover también ha señalado el "grave problema" del archipiélago con el agua potable. "Tenemos un problema con el agua y aquí también entra el turismo. Tenemos recursos escasos, no podemos seguir creciendo poblacionalmente y en número de turistas y pensar que los recursos que tenemos lo van a cubrir todo".

SUMAR DE YOLANDA DÍAZ

Finalmente, sobre la nueva formación de Yolanda Díaz, Sumar, Jover ha afirmado que Unidas Podemos "siempre ha apostado por la unidad de la izquierda" por lo que está segura de que "se llegará a una confluencia con Sumar en un momento determinado".