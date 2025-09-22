El JS Hotels CIDE y el CVS U Energia Sóller se disputarán el Trofeu Ciutat de Palma de Voleibol Femenino 2025

Representantes del JS Hotels Cide y del Ayuntamiento de Palma en la presentación del Trofeu Ciutat de Palma de Voleibol Femenino 2025. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

Los equipos JS Hotels CIDE y CVS U Energia Sóller jugarán el Trofeu Ciutat de Palma de Voleibol Femenino 2025 este miércoles, a las 20.00 horas, en el Polideportivo Municipal Germans Escalas.

El evento deportivo se ha presentado este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palma y enfrentará a dos grandes referentes del voleibol femenino en la isla, ambos participantes en la Superliga Femenina 2.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que el JS Hotels CIDE Palma será el equipo anfitrión y organizador, mientras que el CVS U Energia Sóller acumula nueve Campeonatos de España, seis subcampeonatos y cuatro Copas de España.

El acto ha contado con la participación del director general de Deportes del Ayuntamiento, David Salom, el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennasar, el presidente del Club Vóley Ciutat CIDE, Toni Figuera, y la vicepresidenta de la Federación de Voleibol de Baleares, Luana Franco. También han estado presentes las jugadoras Lía Flores y María Suárez, representantes de la plantilla del JS Hotels CIDE.

Durante la presentación, Salom ha destacado el compromiso de Cort con el fomento del deporte femenino y con los clubes locales, al subrayar que eventos como el Ciutat de Palma son "mucho más que una competición".

"Son una celebración del talento, el esfuerzo y un ejemplo de colaboración entre entidades para hacer crecer el deporte femenino en Palma", ha sostenido.

Por su parte, Toni Figuera, presidente del Club Vóley Ciutat CIDE, ha agradecido el apoyo institucional y ha invitado a toda la ciudadanía a asistir al partido, puesto que la entrada será gratuita.