Jubilados de UGT y CCOO piden un complemento autonómico para mejorar las pensiones en Baleares.

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jubilados de UGT y CCOO han reclamado este miércoles la creación de un complemento autonómico para mejorar las pensiones en Baleares.

Las organizaciones sindicales han traslado estas reivindicaciones coincidiendo con la conmemoración, este miércoles, del Día Internacional de las Personas Mayores.

Por otra parte, los jubilados han reclamado al Govern, a los consells insulares y a los ayuntamientos que prioricen a las personas mayores en sus agendas. En este sentido, han recordado que hace más de dos años y medio que se han paralizado las reuniones del Consell de las personas mayores del Consell de Mallorca.

También han expresado la necesidad de que se creen regidurías de personas mayores en los ayuntamientos, medida que sólo se ha materializado en el Ayuntamiento de Palma. Piden al mismo tiempo que se formen consejos de mayores. "Es hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar con acciones concretas que valoramos la sabiduría, la experiencia y las contribuciones de nuestros mayores", han concluido.

Los representantes de mayores en UGT y CCOO han exigido al Govern, por otra parte, que redacte una ley de las personas mayores, recordando que es un compromiso que se acordó en el Parlament.

Esta legislación, han explicado, debe contemplar aspectos fundamentales como el acceso a la salud, la vivienda, la participación social y el respeto a su dignidad.

La norma, han añadido, debe garantizar la autonomía y la participación activa de las personas mayores en todas las esferas de la vida; establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el maltrato y el abuso hacia los mayores; asegurar el acceso a servicios de salud, cuidados y apoyo adaptados a las necesidades específicas de la edad, y reconocer a las personas mayores como titulares de derechos plenos, no como objeto de asistencia.

LUCHA CONTRA EL EDADISMO

También han reivindicado la necesidad de una Ley integral de Derechos de las personas mayores que permita, entre otras cuestiones, impulsar la lucha contra el edadismo

Para los representantes sindicales, el edadismo es un fenómeno que afecta profundamente a las personas mayores y es fundamental fomentar una cultura de respeto y valoración hacia la vejez.

Los sindicalistas han hecho igualmente una defensa del Sistema Público de Salud, aunque han trasladado su preocupación, entre otros asuntos, por las listas de espera, la situación de la atención primaria, la atención domciliaria, la atención a la salud mental y la necesidad de mejorar la atención a las enfermedades crónicas, la revisión del sistema de copago farmacéutico y la ampliación de los servicios de cuidados paliativos.

"Es urgente", han añadido, optimizar la gestión y mantener el impulso logrado en la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Con el objetivo de abordar la justicia social, han reclamado un incremento de las pensiones mínimas y no contributivas para garantizar un nivel de vida digno, desarrollar programas de apoyo específicos para mayores en situación de vulnerabilidad y promover la inclusión financiera y digital, de los mayores, para prevenir la exclusión social.