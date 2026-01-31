La jueza envía a prisión provisional a cinco de los detenidos por la trifulca entre dos familias en Verge de Lluc

Archivo - Un furgón policial en los juzgados de Vía Alemania, a 1 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Una jueza de Palma ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco de los seis detenidos por la trifulca entre dos familias ocurrida el lunes en el barrio de Verge de Lluc.

Los cinco sospechosos, cuatro hombres y una mujer, han sido trasladados la mañana de este sábado por agentes de la Policía Nacional, a cargo de la investigación, hasta los juzgados de Vía Alemania.

Varias horas después, la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos ellos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Aunque no a todos se les imputan los mismos delitos, la Policía considera que los cinco de son autores de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas, tentativa de homicidio y amenazas graves.

La sexta sospechosa, otra mujer, fue puesta en libertad por la propia Policía y no ha sido puesta a disposición del juez por ninguno de los citados delitos, según han confirmado fuentes próximas al caso.

ARMAS BLANCAS Y DE FUEGO

La trifulca, en la que se usaron armas blancas y de fuego, se produjo sobre las 11.00 horas del pasado lunes en el interior de un local del barrio de Verge de Lluc.

En un primer momento se personaron en el lugar varias patrullas de seguridad ciudadana, que acordonaron la zona y recabaron las primeras informaciones. Además, localizaron a dos personas, una pareja, que presentaban heridas de carácter leve.

En vista de la gravedad de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios, quienes a partir de se momento se hicieron cargo de la investigación.

Los agentes averiguaron que la trifulca venía precedida de la mala relación que mantenían dos familias que durante mucho tiempo habían tenido diversas rencillas por diferentes circunstancias.

Al entrevistarse con la pareja herida, estos manifestaron que estaban en una calle del barrio cuando observaron la presencia de varios miembros de la familia rival que portaban armas blancas y de fuego.

Las víctimas se refugiaron en un local de la zona, hasta donde los sospechosos les siguieron y donde se originó el episodio violento. La mujer fue agredida con una silla y el hombre recibió varias acometidas con un arma blanca.

No obstante, pudo evitar que las puñaladas le alcanzaran el costado y la cabeza defendiéndose con una silla. Sí que sufrió, sin embargo, un corte leve en la mano.

Cuando la pareja consiguió refugiarse, uno de los supuestos agresores fracturó el cristal del citado establecimiento empleando una escopeta.

Después, apuntado al hombre de forma directa, efectuó un disparo. La víctima consiguió eludir el tiro escondiéndose detrás de una columna, desde donde escuchó una segunda detonación.

En un primer momento, según informaron fuentes policiales, solo había trascendido que se produjo un disparo al aire en el que ninguna persona resultó herida.

Los sospechosos, después de los disparos, abandonaron el lugar. La pareja víctima de la agresión fue atendida por los servicios de emergencias y los agentes de Homicidios llevaron a cabo una inspección ocular de la zona.

Los investigadores, tras llevar a cabo varias diligencias y gestiones, obtuvieron pruebas e indicios incriminatorios contra la familia agresora y determinaron el grado de participación de cada uno de los seis sospechosos.

Una vez identificados, los agentes desarrollaron un operativo policial dirigido a su localización y posterior detención. Tras ordenar su búsqueda y captura, y fruto de la presión policial, los seis se presentaron en comisaría acompañados de su abogado.

Todos ellos fueron arrestados como supuestos autores de delitos de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas. A dos de ellos se les imputan también delitos de tentativa de homicidio y a otros dos, de amenazas.

Los agentes, además, intervinieron una escopeta un cuchillo. La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer los hechos de forma completa.