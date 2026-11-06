Juicio por agredir a su hijastra durante 15 años en Manacor: "Siempre estaba despierta porque sabía que iba a venir"

El acusado, de espaldas, en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

Le tomaba fotografías desnuda y después las enseñaba en cenas familiares o las enviaba a su pareja PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha acusado a su padrastro de someterla a agresiones sexuales que se prolongaron durante 15 años en Manacor (Mallorca), que comenzaron cuando era menor de edad y que se fueron intensificando con el paso del tiempo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este viernes el juicio contra el acusado, para quien la Fiscalía solicita 27 años de prisión y el pago de una indemnización de 30.000 euros por delitos continuados de violación y agresión sexual.

La víctima, por videoconferencia, ha explicado que convivió con el procesado, entonces pareja de su madre, desde que tenía unos ocho años. La convivencia siempre fue "mala", porque no le dejaba "tener vida social", le imponía "un horario para salir y entrar" y le "controlaba por el móvil".

Los hechos enjuiciados, en cualquier caso, comenzaron en 2003, cuando ella tenía unos 13 años. "Cuando no había nadie más en casa, antes de irme yo al instituto, me hacía tocamientos en mis partes íntimas. Así empezó, y a partir de ahí fue a más", ha recordado.

Con el tiempo, las agresiones empezaron a sucederse también por las tardes, siempre que la madre de la víctima se ausentaba de la vivienda. Apenas dos años después, alrededor de 2005, empezó a violarla, a agredirla físicamente y a sacarle fotografías.

"Me introducía sus partes, me pegaba empujones, me daba porrazos y me obligaba a quitarme la ropa para hacerme fotos íntimas. Esas fotos las enseñaba por ahí, en Nochevieja las enseñó en casa, o me amenazaba con enseñárselas a mi pareja", ha asegurado.

Estas imágenes, además, las usaba para amenazarla y poder seguir agrediéndola sexualmente: "Me decía que si no le hacía caso iba a enseñarlas". En una ocasión, ha declarado, le obligó a consumir cocaína antes de agredirla.

La mujer ha necesitado atención psicológica para afrontar las consecuencias de estos hechos, que le llevaron a "no tener juventud ni infancia". "Amistades, pocas. Y parejas, con la que estoy ahora y poco más", ha apostillado.

También le ha dejado una sensación de estrés y le ha impedido conciliar el sueño. "En casa apenas dormía, estaba siempre con un ojo abierto. Siempre estaba despierta porque sabía que iba a venir".

LA VERSIÓN DE LA POLICÍA

La vista oral, que ya se intentó celebrar semanas atrás pero que tuvo que ser suspendida por problemas informáticos, ha arrancado con la declaración testifical de varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el caso.

Uno de ellos, miembro de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), ha recordado que la primera vez que la víctima acudió a dependencias policiales fue en 2018.

En ese momento relató que estaba siendo víctima de agresiones sexuales por parte de su padrastro, pero recibió numerosas llamadas de su madre advirtiéndole de que si denunciaba los hechos "se iba a quitar la vida". La víctima ha dicho que su madre simplemente le llamó llorando y que sintió si denunciaba "le estaba fallando".

La mujer desistió y finalmente no presentó la denuncia, pero los agentes elaboraron un oficio y lo remitieron a un juzgado de Manacor. No fue hasta dos años después cuando la víctima volvió a comisaría para, esta vez sí, denunciar a su padrastro por unas agresiones sexuales que se venían sucediendo desde que 2003, cuando ella tenía 13 años de edad.

Los dos agentes que le tomaron declaración --tanto en el momento de la denuncia como en una ampliación posterior-- han explicado que relató las agresiones sexuales de las que fue víctima tanto siendo adulta como siendo menor, que iban acompañadas de agresiones y coacciones.

En un momento dado, denunció entonces, su padrastro quedó con su pareja de entonces y le envió las fotografías íntimas que le había tomado a la fuerza. "Le decía que era un cornudo y otras expresiones", ha recordado uno de los policías. La pareja de la víctima, en su declaración, ha corroborado estas afirmaciones.

Además, ya mayor, tuvo que regresar al domicilio familiar por motivos económicos, una situación que el procesado aprovechó para seguirla agrediendo sexualmente bajo amenazas con echarla de casa.