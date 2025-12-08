A juicio por agredir sexualmente a un niño y obligarle a ver pornografía infantil

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a un niño de 11 años y obligarle a ver pornografía infantil.

Fiscalía pide para el procesado nueve años y medio de cárcel por los delitos de agresión sexual continuada y exhibicionismo por unos hechos que se remontan a abril de 2018.

Los hechos habrían ocurrido en la casa de la abuela del acusado, quien aprovechó que el menor de 11 años de edad dormía allí, al encontrarse su madre a punto de dar a luz, para cometer los ilícitos.

Según el escrito de acusación, el hombre preguntó al menor si se tocaba, le obligó a ver pornografía infantil y, en otras ocasiones, se desnudó y masturbó en su presencia. El procesado también habría obligado al menor a desnudarse y masturbarse delante de él bajo amenazas.

El fiscal precisa asimismo que, en el momento de los hechos, el procesado presentaba un retraso del desarrollo psicomotor así como retraso mental que afectaba notablemente a sus capacidades cognitivas y volitivas en relación al área sexual.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice a la víctima con 15.000 euros por el perjuicio psicológico y daño moral sufrido.