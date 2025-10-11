A juicio un hombre acusado de agredir y violar a una mujer en Formentera

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este martes (12.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir y violar a una mujer en Formentera.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de diez años y un día de cárcel, así como una multa de 3.650 euros por unos hechos ocurridos en mayo de 2023.

Según el escrito de acusación, el procesado conoció a la víctima en un bar y tras abandonar el local se dirigió al coche de ella e intentó besarla, a lo que esta manifestó su negativa. El acusado, continúa el escrito, la agarró del cuello, la sacó del vehículo y le pisó el cuello con la rodilla y, después, la inmovilizó para penetrarla.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de lesiones y pide, además de la pena de prisión, que se le imponga la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima y una indemnización de 30.200 euros.