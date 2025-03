Juicio a un médico por abusos sexuales: "Quiero que no trabaje más en pediatría"

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La víctima de unos supuestos abusos sexuales a manos de un pediatra en un hospital privado de Mallorca ha señalado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que no quiere ninguna reclamación por los hechos sino "que no trabaje más en pediatría".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha celebrado este miércoles el juicio contra este hombre, que se enfrenta a una multa de 11.000 euros, por unos hechos ocurridos en septiembre de 2021.

La vista ha comenzado con la declaración de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 22 años, después de que la letrada de la defensa del acusado haya pedido que su cliente declarara en último lugar.

La mujer ha asegurado que estando en cama y fuertemente medicada, el acusado irrumpió en la habitación y, sin mediar palabra, se acercó a ella con la intención de auscultarla, le bajó la bata y le tocó los pechos. "No tuvo nada que ver con un roce, me manoseó los dos pechos", ha afirmado.

La víctima ha explicado que en un momento dado entraron dos enfermeras, punto en que el facultativo le volvió a subir la bata rápidamente, y que cuando se fueron, volvió con los tocamientos. "Pensé que no era extraño que un médico entre en la habitación, pero si no estás haciendo nada malo, no dejas de hacer su trabajo", ha afirmado.

Tras poner los hechos en conocimiento del gerente del centro hospitalario, "lo echaron a los cinco minutos", ha recordado, aunque el médico sigue trabajando en otro hospital de la red privada.

La representante del Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual e interesa que el pediatra sea condenado al pago de cerca de 11.000 euros.

También solicita que el acusado indemnice a la víctima con 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil y que se le inhabilite para trabajar con menores durante siete años.