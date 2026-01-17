A juicio por violar a una mujer en Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a una mujer en Palma.

La Fiscalía interesa que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 17 de enero de 2021 en un domicilio de la capital balear en el que se encontraban el procesado, la víctima y unas amigas de esta.

El acusado, de madrugada y aprovechando que la mujer estaba dormida, la besó y después la violó.