PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Baleares ha requerido al Ayuntamiento de Palma que retire de forma inmediata las 180 banderolas de propaganda electoral del PP en las farolas de Avenidas, poniendo como límite las 07.00 horas de este viernes.

La resolución emitida este jueves, según han informado el PSIB-PSOE y Ara Més-Front Ampli, estima las demandas de estas formaciones sobre la ocupación de todas las farolas de este espacio de la ciudad por parte de los 'populares'.

En el acuerdo, la Junta Electoral considera que el Ayuntamiento impidió que las candidaturas concurrentes accedieran, en condiciones de igualdad, a uno de los instrumentos tradicionalmente previstos por el ordenamiento para la difusión de propaganda electoral.

A pesar de "apreciar la irregularidad" de la actuación municipal, la Junta Electoral descarta pedir al Ayuntamiento que habilite y distribuya los espacios para banderolas, teniendo en cuenta el poco margen de tiempo, ya que faltan tres días para las elecciones.

Cabe recordar que estas dos formaciones denunciaron que el Ayuntamiento había puesto a disposición de los partidos 30 vallas publicitarias y ninguna farola y que, "gracias a información privilegiada", el PP contrató previamente todas las farolas de Avenidas.

Según su versión, el Consistorio suprimió el sorteo de los espacios gratuitos, mientras que el PP contrató los 90 espacios comerciales de las farolas de las Avenidas. La denuncia se fundamenta en el artículo 55 de la ley electoral, que obliga a los ayuntamientos a reservar espacios gratuitos de propaganda electoral.

Ante esta comunicación de la Junta Electoral, los socialistas se han mostrado su "satisfacción", al considerar que demuestra el PP ha actuado "de forma espuria cuando pretendía que la única imagen que se pudiera colgar en las farolas de las Avenidas fuera la del PP".

Desde Ara Més-Front Ampli han reivindicado que todas las candidaturas deben poder hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía en igualdad de condiciones.

Asimismo, según han trasladado en nota de prensa, han reclamado al Ayuntamiento que cumpla con el requerimiento dentro de plazo fijado y garantice en los próximos procesos la reserva de espacios gratuitos para banderolas.